Attraverso un post comparso sui propri canali social, l'Inter ha voluto celebrare lo storico e vincente sodalizio difensivo tra Giuseppe Bergomi e Riccardo Ferri, colonne portandi della retroguardia della squadra nerazzurra a cavallo tra gli anni '80 e '90.

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 23:56
Autore: Carlo Alberto Gamba
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