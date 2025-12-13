Possibili intrecci di mercato tra Inter e Juventus. Da tempo si parla di una possibile uscita anticipata di Davide Frattesi. Quest'ipotesi viene rilanciata quest'oggi da Matteo Moretto, che in un video su Youtube ha svelato che, nel caso in cui si creassero le condizioni giuste, il classe '99 potrebbe lasciare Milano già a gennaio: "C'è una squadra di cui si sta parlando in questi giorni che è molto molto attenta alla situazione di Frattesi, è la Juventus. All'Inter piace Khephren Thuram, potrebbe essere un intreccio da seguire", spiega ancora Moretto.