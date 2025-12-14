Non si è fatta mancare nulla l'Inter nella serata di Marassi: il dominio del gioco per oltre un'ora, coi nerazzurri che sembravano poter disporre a proprio piacimento del Genoa, avanti di due gol con le conclusioni vincenti di Yann Bisseck e Lautaro Martinez e che davano l'impressione di poter affondare il terzo colpo in qualunque momento. Poi però è arrivata una distrazione della difesa costata la rete di Vitinha a dare coraggio alla squadra di Daniele De Rossi, che caricata dal proprio pubblico ha provato a trovare la rete del clamoroso pareggio senza però riuscirci. Finale un pochino col fiatone per l'Inter, che però riesce a spezzare il tabù Marassi e prendersi la vetta della classifica approfittando degli inciampi di Milan e Napoli.
IL TABELLINO
GENOA-INTER 1-2
MARCATORI: 6' Bisseck (I), 38' Lautaro Martinez (I), 68' Vitinha (G)
GENOA: 1 Leali; 27 Marcandalli, 34 Otoa (89' 23 Carboni), 22 Vasquez; 15 Norton-Cuffy, 32 Frendrup (78' 11 Gornbaek), 17 Malinovskyi, 77 Ellertsson (89' 70 Cornet), 3 Martin; 9 Vitinha (78' 21 Ekhator), 29 Colombo (58' 18 Ekuban).
In panchina: 35 Lysionok, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 8 Stanciu, 14 Onana, 20 Sabelli, 40 Fini, 73 Masini, 76 Venturino.
Allenatore: Daniele De Rossi.
INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski (90' 6 De Vrij) 8 Sucic (74' 22 Mhitaryan), 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro Martinez (84' 17 Diouf), 94 Esposito (74' 9 Thuram).
In panchina: 13 J. Martinez, 60 Taho, 14 Bonny, 16 Frattesi, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Doveri. Assistenti: Rossi-Bercigli. Quarto ufficiale: Fourneau. VAR: Camplone. Assistente VAR: Abisso.
Note
Ammoniti: Akanji (I), Barella (I), Bisseck (I), Ekhator (G), Sabelli (G)
Corner: 1-6
Recupero: 1°T 3', 2°T 6'.
RIVIVI IL LIVE
96' - FISCHIA DOVERI, RIEN NE VA PLUS A MARASSI!!! L'INTER BATTE 2-1 IL GENOA, SCAVALCA MILAN E NAPOLI ED È LA NUOVA CAPOLISTA!! Ammonito Sabelli dopo il triplice fischio
96' - Gioco che prosegue, ultimo pallone per il Genoa.
95' - Inter che gioca sulle rimesse laterali, restando nella metà campo offensiva.
93' - Vasquez anticipa Thuram creando un brivido al Genoa vista l'uscita di Leali, poi si rifugia in fallo laterale.
93' - Mano di Thuram sul contrasto con Marcandalli, punizione Genoa.
92' - Bastoni reclama il giallo per un fallo di Ekhator, Doveri dopo qualche istante lo accontenta.
91' - Cinque di recupero. Ekuban colpisce di testa, Sommer la para in due tempi.
90' - Ultimi minuti per De Vrij, che rileva Zielinski.
89' - Nel Genoa dentro Carboni e Cornet, escono Otoa e Ellertsson.
87' - Vola Leali a dire no al colpo di testa di Thuram su corner, grande parata dell'estremo rossoblu.
86' - Il fumo si è diradato, il gioco può riprendere.
85' - Un fumogeno lanciato dalla Gradinata Nord costringe Doveri ad interrompere il gioco. Bastoni si fa medicare una ferita alla coscia.
84' - Chivu decide di far entrare Diouf al posto di Lautaro Martinez.
83' - Zielinski rischia di perdere un pallone sanguinoso, ma Doveri vede fallo di Ekuban ai suoi danni.
82' - Genoa che attacca, Inter chiusa. Bisseck allontana di testa un cross di Martin.
82' - Primo corner per il Genoa.
81' - Gronbaek prova la punizione con effetto strano, Sommer è attento e blocca.
80' - Fallo di Thuram su Ellertsson, punizione pericolosa per il Genoa.
79' - Ekuban è bravo a prendere posizione e costringere Bisseck al fallo, giallo per il tedesco.
78' - Nel Genoa Gronbaek ed Ekhator prendono il posto di Frendrup e Vitinha.
77' - Inter che si riorganizza, passaggio per Thuram che viene anticipato. Rinvio dal fondo per il Genoa.
74' - Prime mosse dalla panchina per Chivu: fuori Esposito e Sucic, in campo Thuram e Mkhitaryan.
73' - Barella secondo Doveri commette fallo di mano (errore dell'arbitro), poi il centrocampista si allontana per non incorrere nella sanzione di Doveri che però non perdona e lo ammonisce.
72' - La rete di Vitinha incendia Marassi e ringalluzzisce il Genoa, nerazzurri che hanno un po' accusato il colpo.
68' - Vitinha! Gol improvviso del Genoa! Il portoghese riceve un pallone dalle retrovie aiutato dal lavoro di Ekuban, entra in area, dribbla un incerto Sommer e insacca nella porta sguarnita.
68' - Bisseck arriva prima di tutti su un corner, palla fuori non di molto.
67' - Bel lancio di Barella per Pio Esposito che prova la conclusione in spaccata, il contatto col pallone però non è sufficiente per impensierire Leali.
65' - Bella palla di Bastoni per Lautaro che controlla bene ma non è altrettanto bravo nel tiro, Leali blocca.
64' - Fallo su Carlos Augusto di Vitinha, sarebbe anche da giallo ma Doveri sorvola.
61' - Bella chiusura di Malinovskyi che chiude il varco a Barella mandando palla fuori.
58' - Primo cambio per il Genoa: Ekuban prende il posto di Colombo.
58' - Leali deve uscire e intervenire con un tuffo di testa per anticipare l'inserimento di Lautaro e mandare palla in fallo laterale.
56' - Lautaro scarica sulla sinistra per Sucic che prova il cross in area senza però trovare compagni.
54' - Stavolta è Akanji a commettere fallo su Colombo e Doveri estrae il primo giallo del match.
54' - Trattenuta evidente di Colombo su Akanji, Doveri non può esimersi dal fischiare fallo.
53' - Altro fallo vistoso di Otoa su Esposito, Doveri opta per risparmiare i cartellini anche questa volta.
52' - Zielinski interviene fallosamente su Vasquez, poi si vede il messicano cadere addosso con tutto il peso. Il polacco si rialza un po' claudicante.
51' - Prova il filtrante Malinovskyi, la difesa nerazzurra spazza via.
49' - Tentativo di affondo di Norton-Cuffy contrastato da Carlos Augusto, alla fine l'esterno rossoblu si porta il pallone sul fondo.
47' - Flipper accidentale tra due difensori del Genoa con Lautaro che per poco non ne approfitta, Marcandalli chiude poi il Grifone si rifugia in corner.
-----
19.07 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!
19.05 - Ecco il momento del rientro delle due squadre.
19.03 - Squadre che si fanno ancora attendere.
19.02 - Si sta svestendo Caleb Ekuban, che potrebbe entrare subito dopo l'intervallo.
HALFTIME REPORT - Inizio interessante del Genoa, ma poi l'Inter decide di prendere le redini del gioco e mette in scena un primo tempo davvero importante. Aperto dalla rete di Yann Bisseck, stavolta protagonista in positivo a Marassi con la staffilata che fa secco Leali per il vantaggio nerazzurro, e proseguito con alcune occasioni interessanti fino al raddoppio di potenza e classe firmato da Lautaro Martinez, che sigilla 45 minuti di grande livello della squadra di Cristian Chivu.
-----
45' + 3 - Doveri manda tutti negli spogliatoi: squadre a riposo con l'Inter in vantaggio per 2-0 sul Genoa.
45' + 3 - Si riparte, un minuto da adesso.
45' + 2 - Gioco ancora fermo, Colombo ha avuto la peggio: necessario un turbante.
45' - Scontro aereo Colombo-Bisseck, i due rimangono a terra e Doveri ferma il gioco. Un minuto di recupero.
44' - Vitinha manda giù Carlos Augusto che avrebbe potuto innescare una ripartenza. Proteste per un giallo che non arriva.
40' - Esposito è oggetto sempre di particolari attenzioni della difesa rossoblu, che per fermarlo non risparmia i metodi un po' 'primitivi'...
IL GOL DI LAUTARO: Lancio a cambiare il fronte perfetto per Carlos Augusto, che poi appoggia su Sucic bravissimo a dialogare con Lautaro che approfitta di un rimpallo favorevole e in una frazione di secondo fulmina Leali con una bordata folgorante. Gol da Toro extralarge.
38' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUTAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZ!!!
34' - Sucic supera con un numero Marcandalli che lo atterra in area, per Doveri non c'è fallo.
32' - Conclusione acrobatica di Esposito che protegge benissimo la palla e supera Otoa col fisico prima di tirare, Leali para col corpo.
29' - Bisseck marca senza troppi complimenti Colombo, coprendo l'uscita di Bastoni che ha lasciato libero lo spazio all'inserimento dell'attaccante rossoblu. Buona lettura difensiva.
26' - Malinovskyi dribbla Zielinski che poi lo tampona: Doveri fischia fallo, l'ucraino vorrebbe qualcosa in più.
24' - Bisseck ci prende gusto e ci riprova dal limite dell'area, sono in quattro i difensori del Genoa ad opporsi. Poco dopo, Carlos Augusto prova la conclusione personale: tiro potente ma largo.
22' - Azione splendida dell'Inter, fatta di possesso palla e tanti passaggi fino al velo di Esposito sull'assist di Sucic per il tiro di Lautaro potente ma centrale, che Leali para in maniera quasi casuale.
20' - Conclusione dalla lunga distanza di Zielinski dopo buona transizione, palla deviata: primo corner del match.
19' - Doveri spezzetta un po' troppo il gioco, fallo opinabile fischiato contro Zielinski che atterra Frendrup.
17' - Dribbling di Bastoni nella metà campo offensiva, Vitinha deve rientrare per chiudere la strada al difensore nerazzurro.
15' - Crossa Martin, Colombo smorza in area ma non a sufficienza per favorire Vitinha. Libera la difesa interista.
13' - Luis Henrique riesce a mettere un pallone in mezzo dove arriva Carlos Augusto di testa, il suo tentativo è però fuori misura.
11' - Primo cartellino giallo del match, ma non è per un giocatore in campo bensì per un componente della panchina del Genoa che protestava dopo un contatto Barella-Malinovskyi.
9' - Protesta Colombo reclamando un calcio d'angolo, ma per Doveri è il suo assistente è semplice rinvio dal fondo. C'è un errore di valutazione comunque perché pare essere Akanji l'ultimo a toccare.
IL GOL DI BISSECK: Esposito lancia un pallone troppo profondo per Lautaro, che però si impegna a tenerlo in vita scaricandolo su Bisseck. Che entra in area, inquadra la situazione e decide di inventarsi una conclusione velenosa che beffa Leali sul suo palo. Gol da puro centravanti, il primo per lui in stagione.
6' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNN BIIIIIIIIISEEEEEEEEEEEEEEEEECKKKKKKKKKKKK!!
4' - Akanji con troppa sicumera lascia partire in profondità Colombo che entra in area e mette in mezzo un pallone velenoso sul quale Vitinha non arriva per un attimo.
3' - Ellertsson in pressione crea un grattacapo a Bisseck, che si salva ottenendo una rimessa laterale.
2' - Lautaro aggancia un pallone lanciato dalle retrovie da Barella ma il tiro è strozzato e scoordinato, Leali para senza problemi.
1' - Pronti via e subito sprint di Norton-Cuffy che mette in mezzo, Sommer esce e blocca in presa alta.
-----
18.01 - Sarà del Genoa il calcio d'inizio del match: PARTITI!
17.58 - Vasquez e Lautaro Martinez davanti a Doveri per il sorteggio del campo. Abbraccio calorosissimo tra De Rossi e Chivu.
17.56 - Genoa e Inter entrano in campo per il prepartita.
17.46 - Squadre tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio.
-----
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
