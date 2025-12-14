Settimo gettone con la maglia del Genoa, ma solo il secondo tra le mura amiche di Marassi, per Sebastian Otoa: con Leo Ostigard fuori, Daniele De Rossi metterà in difesa il 21enne danese, che avrà il delicato compito di tenere a bada la furia di Lautaro Martinez. Il suo primo gettone in casa non fu esattamente da ricordare, come evidenzia il quotidiano Il Secolo XIX: lo scorso 23 aprile, nel match perso contro la Lazio, la partita di Otoa durò solo 22 minuti, interrotta dall’espulsione dell’arbitro Giovanni Ayroldi per il fallo su Mattia Zaccagni, lanciato verso la porta di Leali.

Nell'ultima partita contro l'Udinese, invece, Otoa ha retto l’urto contro Keinan Davis e si è guadagnato gli elogi del tecnico rossoblu. Frenato sinora da problemi muscolari, il danese, portato al Genoa dall’ex direttore sportivo Marco Ottolini, ora ha un’altra occasione importante. Con De Rossi che in conferenza stampa lo ha anche spronato a farsi sentire di più in campo: "Vorrei che parlasse di più, ma non so neanche se parla benissimo italiano. In una squadra con tanti stranieri dovrebbero tutti imparare qualche parola di italiano in più.