Partita estremamente combattuta a Interello: alla fine a vincere è l'Inter di Carbone, che batte il Cagliari 4-3. Il primo tempo ha visto il Cagliari giocare un'ottima gara, limitando alla grande i nerazzurri. Al 16' l'ha sbloccata Trepy. I padroni di casa, in difficoltà, hanno pareggiato comunque con un bel gol di Moressa, ma i sardi hanno segnato l'1-2 con Trepy in chiusura di parziale. Grandissimo impatto invece nel secondo tempo per l'Inter, che ha spazzato via il Cagliari con tre gol in dieci minuti: a segno El Mahboubi, Moressa per la doppietta e Zarate su rigore. Dopodiché i nerazzurri hanno dominato, senza concedere praticamente nulla fino all'85'. Un errore di Slatina ha consentito a Mendy di riparire la sfida. Nel finale sofferenza per l'Inter, ma il Cagliari non ha trovato il pari. Ora i nerazzurri sono secondi nel Primavera 1, in rapida ascesa dopo un avvio difficile di stagione.

IL TABELLINO

INTER-CAGLIARI 4-3

Marcatori: Trepy (16'), Moressa (28'), Trepy (43'), El Mahboubi (49'), Moressa (52'), Zarate (rig. 58'), Mendy (85')

INTER (4-3-3): Farronato; Marello (dal 75' Slatina), Nenna (dal 46' Breda), Mackiewicz, Della Mora (dal 46' Conti); Putsen (dal 75' La Torre), Cerpelletti, Zarate; Moressa, Kukulis (dall'83' Carrara); El Mahboubi. A disposizione: Pentima, Romano, Kartelo, Mancuso, Peletti, D'Agostino. Allenatore: Benito Carbone

CAGLIARI (4-3-2-1): Kehayov; Marini, Franke, Cogoni, Grandu; Tronci (dal 75' Nunn); Malfitano (dall'83' Costa), Sulev (dall'83 Hamdaoua); Cavuoti, Goryanov (dal 75' Cardu); Trepy (dall'83' Mendy). A disposizione: Auseklis, Vargiu, Doppio, Pintus, Perettenhoffer, Russo. Allenatore: Francesco Pisano

Ammoniti: Grandu (3'), Cogoni (94')

Arbitro: Mattia Ubaldi (sez. di Roma 1)

Assistenti: Bruno Caligani, Gennantonio Martone

RIVIVI IL LIVE

14.56 - Finisce qui! L'Inter batte il Cagliari 4-3 in rimonta, due gol di Moressa, a segno anche Zarate e El Mahboubi.

94' - Recupera palla Moressa, che si invola in campo aperto. Costretto al fallo Cogoni: ammonito.

92' - Brivido per l'Inter. Mendy svetta di testa e colpisce bene il pallone: traiettoria centrale, blocca Farronato.

90' - Cinque di recupero.

88' - Farronato su Cavuoti. La punizione da posizione pericolosa viene deviata e il portiere nerazzurro è bravo con i piedi a respingere. Occhio però, perché il Cagliari ci crede.

IL GOL - Bruttissima palla persa di Slatina, Hamdaoua si avventa sulla sfera e serve il neoentrato Mendy. Tiro a giro che non lascia scampo a Farronato e si insacca dopo aver colpito il palo.

85' - Gol di Mendy. Partita riaperta, 4-3.

83' - Altre sostituzioni, entrambe le squadre finiscono le sostituzioni. Nell'Inter esce Kukulis ed entra Carrara, nel Cagliari addirittura triplo cambio. Fuori Malfitano, Trepy e Sulev, dentro Mendy, Costa e Hamdaoua.

76' - Enorme occasione per Kukulis. L'attaccante lettone si avventa su un pallone lisciato clamorosamente da Kehayov, in uscita al limite dell'area. Il suo tiro a porta vuota però è debole, ferma tutto Cogoni.

75' - Sostituzioni da entrambe le parti. Nel Cagliari fuori Tronci per Nunn e Goryanov per Cardu. Nell'Inter invece tocca a Slatina per Morello e La Torre per Putsen.

69' - Non reagisce il Cagliari, né in campo né con eventuali cambi. C'è comunque movimento sulle due panchine quindi Pisano presto potrebbe cambiare qualcosa.

64' - Ora l'Inter sta davvero muovendo bene la palla, trovando gli spazi giusti.

IL GOL - Zarate la mette sotto l'incrocio: 4-2, spiazzato Kehayov.

58' - GOOOOL DELL'INTER! Zarate è glaciale, 4-2: che quarto d'ora per la squadra di Carbone.

57' - Rigore per l'Inter! Zarate viene atterrato mentre entra in area, sarà penalty.

54' - Farronato salva tutto su Trepy: il centravanti francese sfiora la tripletta dopo essere entrato da solo in area di rigore. Bravo il portiere nerazzurro in uscita a chiudere lo specchio.

IL GOL - L'Inter sfonda sulla destra con Conti, che arriva sul fondo in area di rigore e cerca Zarate. La palla bassa costringe Kehavoy a buttarsi per tentare di intervenire. Il portiere sardo sporca il pallone che resta lì: tutto facile per Moressa a porta vuota.

52' - GOOOOOOL DELL'INTER! MORESSA FA DOPPIETTA! Rimonta dei nerazzurri, che sono rientrati alla grande in questo secondo tempo.

IL GOL - El Mahboubi riceve largo sulla destra e punta i suoi avversari. Raddoppiato, riesce con un po' di fortuna a passare e può calciare con il sinistro. La conclusione è chirurgica: palla che si insacca a fil di palo.

49' - GOOOOOOOLLL DELL'INTER! EL MAHBOUBI, che gol! Nuovo pareggio nerazzurro.

48' - Inter pericolosa. Sul cross di Marello soltanto un grande anticipo di Franke impedisce a Kukulis di spingere in porta di testa.

47' - Trepy continua a creare grattacapi alla difesa nerazzurra. Il suo diagonale di sinistro va sopra la traversa.

14.06 - Si riparte a Interello.

14.04 - Ci saranno due cambi subito per Carbone. Entra Conti per Della Mora ed entra anche Breda per Nenna.

Partita complicata per l'Inter Primavera. Il Cagliari lavora bene senza palla e costringe i nerazzurri a faticare per trovare spazi. Al 16' ha sbloccato la gara Trepy, con l'Inter che ha fatto gol invece con Moressa intorno alla mezz'ora. Dopo il pareggio il Cagliari ha recuperato qualche metro e, sfruttando una disattenzione dei padroni di casa, ha segnato con Trepy. Per rimontare la partita la squadra di Carbone dovrà sicuramente alzare il ritmo.

13.48 - Fischia due volte Ubaldi. si rientra negli spogliatoi sull'1-2.

45' - Un minuto di recupero

IL GOL - Cavuoti parte palla al piede dalla sua metà-campo per circa 50 metri e arriva indisturbato al limite, movimento ad aprirsi di Trepy che è bravo a rimanere in posizione regolare. Servito dal compagno da vanti al portiere non deve far altro che battere Farronato in uscita e fare 1-2.

43' - Ancora Cagliari in vantaggio. Ancora Trepy, 1-2 per gli ospiti.

36' - Inter che non va lontana, a sua volta, dal 2-1. Sugli sviluppi di corner la palla finisce nei piedi di capitan Cerpelletti. Il suo mancino dal limite scivola a lato.

35' - Cagliari che aveva trovato l'1-2 con Malfitano, ma è alta la bandierina dell'assistente: fuorigioco.

31' - Risposta del Cagliari con Sulev. Il suo destro al volo dai venticinque metri non sorprende Farronato.

IL GOL - Kukulis si allarga sulla sinistra e cerca sul secondo palo Moressa con il cross morbido. L'esterno italo-brasiliano controlla e, quando sembra aver perso il tempo per calciare, incrocia verso il palo lontano. Palla che colpisce il palo e si insacca, 1-1, bel gol di Moressa.

28' - GOOOOLLLLL DELL'INTER! MORESSA! Pareggio nerazzurro, 1-1!

23' - Ancora Inter che sfiora il pari. Cerpelletti crossa dopo angolo battuto corto, la traiettoria è insidiosa. Il pallone passa a pochi centimetri dal palo e si spegne sul fondo.

22' - Inter pericolosa con Putsen! Il centrocampista svedese si inserisce sul cross di Zarate e svetta di testa. Palla che colpisce la parte alta della traversa.

21' - Non c'è reazione per ora da parte della Primavera nerazzurra. I ragazzi di Carbone faticano a creare occasioni, con il Cagliari estremamente organizzato difensivamente.

IL GOL - Sulev calcia da fuori di prima. Il tiro, di destro, coglie un po' impreparato Farronato, che si tuffa in ritardo e respinge sul palo. Sulla ribattuta Trepy ha vita facile e insacca a porta vuota il gol dello 0-1.

16' - Cagliari in vantaggio per 0-1. Ha segnato Trepy.

14' - Partita equilibrata, con l'Inter che fatica a liberarsi della prima linea di pressione del Cagliari. Il Cagliari invece cerca spesso la palla lunga per guadagnare campo.

9' - Pericolo per l'Inter. I sardi si distendono con Trepy in profondità, che serve Malfitano dall'altra parte. Il suggerimento è leggermente lungo e quindi Malfitano è costretto ad allargarsi. Sul passaggio verso il centro salva tutto Nenna, bravo in scivolata.

4' - Moressa cerca la porta: respinge Kehayov.

3' - Inter che spinge: cambio di campo da destra a sinistra per El Mahboubi, che controlla di petto. Grandu dopo essere scivolato lo trattiene: ammonito.

13.02 - Fischia Ubaldi. Si comincia!

12.59 - Squadre in campo a Interello. Nerazzurri con la prima maglia, ospiti in bianco.

L'Inter Primavera di Carbone torna a giocare in Campionato Primavera contro il Cagliari. Le due squadre si sono già sfidate in Supercoppa qualche mese fa. All'Arena Civica ebbe la meglio la squadra milanese ai calci di rigore. Ora in campionato i nerazzurri continuano la rincorsa ai piani alti della classifica dopo il pareggio di Bologna di settimana scorsa.