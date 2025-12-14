Non solo la sfida all'ex compagno e grande amico Daniele De Rossi, per il quale ha avuto parole di stima in conferenza stampa. Cristian Chivu quest'oggi a Marassi vivrà anche un altro incrocio particolare, contro quello che avrebbe potuto essere anche il suo presidente. Alla guida del Genoa c'è infatti il connazionale Dan Sucu, che qualche giorno fa, ricorda Il Secolo XIX, ha confessato apertamente di aver pensato all'ex difensore dell'Inter come tecnico per il Rapid Bucarest, la squadra della quale è proprietario in patria.

Queste le sue parole di allora a Sky Sport: "Onestamente un po' di tempo fa ci avevo pensato per il Rapid, adesso è più o meno impossibile. Sono orgoglioso di vedere Chivu come allenatore dell'Inter, questo è chiaro: in ogni caso gli auguro molta fortuna. Ma non per domenica, quel giorno la fortuna è per noi".