"Sarà Pio Esposito o Ange Yoan Bonny il partner di Lautaro nell’attacco dell’Inter contro il Genoa?". È la domanda di Tuttosport in vista della partita di questo pomeriggio tra Genoa e Inter. Match che prevede il riposo di Marcus Thuram, almeno dall'inizio. Al suo posto potrebbe esserci non solo il connazionale Bonny, perché Pio non parte nell’undici iniziale in A da Inter-Fiorentina dello scorso 29 ottobre ricorda il quotidiano torinese: l'attaccante italiano "potrebbe essere perfetto per una partita che si annuncia spigolosa e difficile". Anche Bonny, dal canto suo, vuole riprendersi la scena.

In attesa di capire quale sarà la scelta di Chivu, non si attendono stravolgimenti: "Akanji e Bastoni dovrebbero completare il trittico arretrato (De Vrij in panchina). Mkhitaryan mezzala, a destra Luis Henrique è favorito su Diouf, a sinistra Carlos Augusto dovrebbe far rifiatare Dimarco. Il brasiliano dovrà contenere Norton Cuffy, classe 2004 sul taccuino dell’Inter" per il vice-Dumfries, sempre che l'olandese non decida di lasciare Milano.