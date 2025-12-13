Genoa-Inter doveva essere la partita di Valentin Carboni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport le aspettative estive non sono state mantenute e ora il fantasista argentino dell'Inter, in prestito al Grifone, è scivolato indietro nelle gerarchie rossoblù.

L'avvio di stagione disastroso del Genoa sotto la gestione Vieira ha inciso parecchio, ma anche nel 3-5-2 di De Rossi trovare una collocazione per Carboni risulta difficile.

E le strade potrebbero presto dividersi. L'Inter e il procuratore non ne hanno ancora discusso, ma l'insoddisfazione c'è da tutte le parti e all'orizzonte non è escluso un cambio di maglia già a gennaio. Carboni piace tanto a Gilardino, in cerca di qualità e imprevedibilità sulla trequarti del suo Pisa.