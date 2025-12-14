Dopo aver suggellato la vittoria della Juve Stabia contro l'Empoli, Lorenzo Carissoni, 28enne difensore delle Vespe, interviene in conferenza stampa sottolineando l'importanza del successo della squadra di Ignazio Abate: "Ritengo che abbiamo interpretato molto bene questa partita, in tutti noi c’era voglia di riscattarsi dopo la sconfitta di Frosinone. Quando capitano partite del genere bisogna guardarsi in faccia e capire perché giochiamo male lontano dal Menti pur consapevoli che in casa c'è un’atmosfera particolare con i tifosi che si fanno sentire infondendoci sicurezza al punto da consentirci di imporre un calcio più offensivo. Il colloquio della squadra con il mister è stato molto tranquillo, l'allenatore ci ha lanciato un bel messaggio che siamo stati bravi a recepire. Sicuramente il fatto che nel post partita abbia speso parole positive nei miei confronti mi rende felice".

Carissoni poi si descrive come giocatore: "Sul piano tattico mi piace giocare da quinto di centrocampo, anche perché il nostro trainer ci chiede di affondare con continuità consentendoci di trovarci spesso in area avversaria. Personalmente non ho un calciatore di riferimento, anche se essendo interista guardo spesso Denzel Dumfries".