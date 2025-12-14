Cola a picco la Fiorentina, ultimissima in classifica dopo la sconfitta nello scontro direttissimo con il Verona. Al Franchi, è una doppietta di Gift Orban a condannare la squadra di Paolo Vanoli all'ennesima sconfitta, con tanto di beffa visto il gol del 2-1 preso in pieno recupero. Gli scaligeri doppiano i punti dei gigliati portandosi a dodici grazie alla seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta a spese dell'Atalanta sabato scorso. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 14 dicembre 2025 alle 17:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
