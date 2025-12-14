La Giana Erminio sbanca l'U-Power Arena di Monza battendo 1-0 l'Inter U23, approfittando al meglio della superiorità numerica nata per effetto dell'espulsione di Melgrati alla mezzora. Un risultato prestigioso che Vinicio Espinal, tecnico degli ospiti, commenta così in conferenza stampa: "E' stata una bella impresa, contro una squadra importante. Gli episodi del primo tempo ci hanno dato una mano, potevamo chiuderla prima e questo non mi rende contento. Però non possono non essere felice per il risultato e per l'impegno messo dai ragazzi".