Non è passata inosservata, come riporta Il Giornale, la presenza di un osservatore dell'Inter ieri sera alla New Balance Arena di Bergamo per Atalanta-Cagliari. Occhi puntati su Marco Palestra, laterale destro in forza ai sardi ma di proprietà della Dea. Naturalmente del classe 2005 si stanno interessando anche altri club come la Juventus, il Napoli e altri della Premier League. Per questa ragione l'Atalanta già pregusta la cessione pesante da almeno 40 milioni di euro.

Cifra sicuramente importante, ma l'Inter in quel ruolo probabilmente dovrà trovare il sostituto di Denzel Dumfries che dopo aver cambiato agente desidera trasferirsi in Inghilterra. In tal senso, occhio al Chelsea.