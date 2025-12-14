Piotr Zielinski arriva anche in postazione Sky Sport per la classica presentazione del match contro il Genoa.

Quali possono essere le difficoltà di affrontare il Genoa, formazione che sta bene?

“Noi dobbiamo fare il nostro, sicuramente. Dobbiamo mettere il nostro gioco e vincere, questa è l’unica cosa che ci interessa. Stanno vivendo un buon momento, lo sappiamo, ma noi dobbiamo vincere”.

Partite come quella col Liverpool cosa lasciano?

“Penso carica, perché se perdi una partita non meritatamente cerchi di riscattarti. Abbiamo una grandissima occasione, vogliamo dimostrare la nostra qualità e vincere”.

Questo per te è uno dei momenti migliori della carriera, cosa rappresenta per te?

“Sono contento di stare bene fisicamente, cosa che da quando sono arrivato all’Inter è stata rara perché ho avuto sempre problemi più o meno grossi. Ora cerco di dare tutto per vincere”.