Il difensore nerazzurro Yann Bisseck si è concesso brevemente ai microfoni di Inter TV per commentare la vittoria contro il Genoa: “Siamo contenti, abbiamo fatto una bella gara. Alla fine è bello fare gol, ma contano i tre punti. È bello segnare subito, ma sapevamo di avere di fronte un avversario forte che avrebbe risposto. Peccato per il gol preso, ma per stasera siamo felici”.