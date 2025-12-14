Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Como. Focus sugli ingredienti per restare nelle prime posizioni. Cosa serve ai giallorossi? Ci sono tutti gli ingredienti e dobbiamo impastarli bene per farli venire fuori. Ci sono tutte le condizioni: c’è il pubblico, c’è una società solida, c’è la possibilità di fare uno stadio, c’è la possibilità di far crescere una squadra. Ci sono quindi tutte queste componenti. Se ultimamente ci sono stati alcuni problemi nel raggiungere certi obiettivi, probabilmente bisogna fare di più. Non è una scorciatoia: servono anche valutazioni giuste, ed è fondamentale".