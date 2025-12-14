Nel post-partita del Ferraris, per commentare il successo nerazzurro contro il Genoa, Piotr Zielinski al 90' ha parlato anche a DAZN: "E' stata una partita difficile, però abbiamo portato a casa 3 punti importanti. Sul gol di Bisseck? Aspettavo mi passasse la palla, ma va bene così visto che ha segnato. Da quando sono arrivato all'Inter non sono mai stato al 100%. Non avendo continuità, non riuscivo ad esprimermi al meglio ma sono stato tranquillo ed ero sicuro di poter mostrare le qualità. Ringrazio il mister per lo spazio".

L'Inter non era prima da circa otto mesi...

"E' sempre una buona cosa essere davanti, ci saranno tante partite da vincere e da soffrire. Era un'occasione da non sbagliare su un campo difficile".

Fisicamente stai bene e si vede assolutamente.

"Il mister mi ha concesso un po' di spazio e devo continuare così, dando un ottimo contributo alla squadra per mettere in difficoltà il mister nelle scelte. Siamo tanti e dobbiamo essere tutti pronti".