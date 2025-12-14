"Dobbiamo guardare a noi stessi" è il primo comandamento enunciato da Cristian Chivu a pochi minuti da Genoa-Inter, dopo un pomeriggio di Serie A in cui Milan e Napoli hanno fatto un punto in due frenando la loro corsa in classifica. Antonio Conte è rimasto dove era, complice il crollo di Udine, mentre la squadra di Max Allegri si è mossa di appena una casella per effetto del 2-2 col Sassuolo, lasciando la quota in vetta a 32 punti. Una cima attaccabile dai nerazzurri che allo stadio 'Luigi Ferraris' scendono in campo per dare un segnale soprattutto a se stessi a cinque giorni dal ko col Liverpool in Champions che ha provocato rabbia per i noti motivi per cui è maturato. A proposito di furia, il Grifone la mette soprattutto nei primissimi minuti creando disagio alle spalle della linea guidata da Manuel Akanji. Dopo 3', Lorenzo Colombo attacca bene la profondità ma non è accurato nell'ultimo passaggio per Vitinha. Un errore che si aggiunge poco più in là a quello decisamente più vistoso di Nicola Leali: il portiere rossoblu battezza il tiro di Yann Bisseck come un cross e si fa sorprendere in maniera incredibile sul suo palo. Ospiti avanti col minimo sforzo dopo sei giri d'orologio; quando il cronometro segna il 13', Carlos Augusto, in terzo tempo, schiaccia di testa a lato il pallone scodellato in area da Luis Henrique. Il tema tattico non cambia e provoca lo sbadiglio in panchina dell'ex Valentin Carboni: gli uomini di Daniele De Rossi, pur applicando abbastanza bene i principi del loro giovane tecnico, peccano a livello tecnico buttando all'aria le varie azioni costruite con fatica per trovare l'ampiezza. In questa situazione ci sguazza l'Inter che alza il suo indice di pericolosità gestendo il pallone a suo piacimento: la doppia chance per il 2-0 arriva tra 20' e 21', quando prima Akanji non riesce a uscire vincitore da una situazione in area sugli sviluppi di un corner e poi Lautaro conclude troppo centralmente da posizione privilegiata. Prosegue il momento positivo dell'Inter che manda al tiro ancora una volta Carlos Augusto che calcia direttamente in gradinata, proprio dove sventola una bandiera del Brasile, sua Paese natale. I padroni di casa provano a farsi rivedere con un fuoriprogramma innescato dalla giocata automatizzata per stressare la linea difensiva nerazzurra: Vitinha imbuca per Colombo, il cui movimento viene assorbito bene da Bisseck. Dall'altro lato, sempre spalle alla porta, fa meglio Francesco Pio Esposito che, nel corpo a corpo con Sebastian Otoa, difende il pallone come da manuale prima di sbattere contro l'uscita tempestiva di Leali. Due a zero solo rimandato: al 38', il cambio di scena di Nicolò Barella apre le porte alla discesa sulla sinistra di Carlos Augusto, sublimata in gol da una giocata di pura forza di Lautaro che, a suon di sportellate, è bravo a conquistarsi lo spazio per sfondare la porta non lasciando scampo a Leali. E' il punto esclamativo su un primo tempo condotto in lungo e in largo dall'Inter, brava a spegnere sul nascere il fuoco genoano prima di far valere una superiorità tecnico-tattica evidente.
SECONDO TEMPO -
La ripresa parte senza novità di formazione e nel gioco: al 47', l'Inter, complice un pasticcio in area tra Ruslan Malinovskyi e Alessandro Marcandalli, sfiora il tris con Lautaro. Segnali di vita dal Genoa non ne arrivano, quindi De Rossi prova a smuovere qualcosa mandando in campo Caleb Ekuban per Colombo. L'effetto sperato da DDR arriva dieci minuti dopo, senza preavviso visto che era stata l'Inter a tenere sempre il pallino: su un lancio lungo partito dalle retrovie, letto male da Akanji e Bastoni, Vitinha fa tutto bene, portandosi avanti la palla col tacco prima di entrare in area, saltare secco Sommer e depositare la palla nel sacco. Con il punteggio tornato di nuovo in bilico, Chivu pesca dalla panchina per dare freschezza ai suoi: Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram per Petar Sucic e Pio Esposito. La contromossa di De Rossi arriva subito dopo: Ekhator e Albert Gronbaek per ampliare il potenziale offensivo alla ricerca del 2-2. Insperato fino a poco prima, ma il calcio è anche questione di momenti. E lo si capisce dalla sostituzione conservativa di Chivu all'83esimo: Andy Diouf prende il posto di Lautaro mentre la partita viene interrotta per i fumogeni che colorano di rosso lo spazio alle spalle di Leali. Alla ripresa dopo la breve pausa, Thuram minaccia due volte la porta rossoblu ma portando a casa un nulla di fatto. Quando il conto alla rovescia verso il triplice fischio è partito, De Rossi tenta il tutto per tutto inserendo Maxwel Cornet e Valentin Carboni mentre Chivu aggiunge un difensore, De Vrij, per Zielinski. La girandola di cambi non fa cambiare il risultato: finisce 2-1 per l'Inter che torna a vincere in casa del Genoa dopo cinque anni. E dice 33, come i punti che ha in classifica dopo 15 giornate di campionato.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 20:31 Genoa, De Rossi a DAZN: "Avremmo dovuto togliere un po' di ritmo all'Inter, ma bravi a tenerla in piedi fino alla fine"
- 20:28 Zielinski a ITV: "Felice per la mia continuità. Volevamo riscattarci dopo il Liverpool"
- 20:28 Lautaro a DAZN: "Ripreso la vetta della classifica con lavoro e sofferenza. Siamo consapevoli al di là delle critiche"
- 20:26 Zielinski in conferenza: "Calhanoglu un campione. Bello il primo posto, ma manca tanto"
- 20:24 Genoa, De Rossi a Sky: "L'Inter è forte, ti palleggia in faccia. Noi vicini alla nostra perfezione attuale"
- 20:24 Bisseck a DAZN: "Sapevamo fosse dura giocare qua. Il gol? Voglio sempre attaccare"
- 20:20 Zielinski a DAZN: "Non riuscivo a esprimermi al meglio, ora sto bene. Ringrazio il mister per la fiducia
- 20:15 Zielinski a Sky: "Sappiamo che il campionato è lungo. Ma abbiamo tutti i mezzi per restare davanti"
- 20:12 Il Player of the Match Lautaro a Sky: "Fare gol e aiutare la squadra è importante. Le reti così mi rendono felice"
- 20:12 Bisseck a Sky: "Abbiamo sofferto un po', ma a volte si deve vincere così. Mondiale? Non ci penso"
- 20:03 Genoa-Inter, le pagelle - Bisseck robusto, Lautaro bluffa. Zielinski si gode l'esperienza
- 20:03 L'Inter mette la freccia su Milan e Napoli: Genoa battuto 2-1 a Marassi, i nerazzurri sono primi in classifica
- 19:58 Genoa-Inter, Fischio Finale - Chivu dice 33: dominio e rischio, ma il l'epilogo sorride giustamente ai nerazzurri
- 19:55 liveIl POST PARTITA di GENOA-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 17:37 Zielinski a DAZN: "Fisicamente sto bene e cerco di aiutare la squadra, vogliamo fare una grande prestazione"
- 17:36 Zielinski a Sky: "Partite come quella col Liverpool lasciano carica, cerchi subito di riscattarti"
- 17:35 Genoa, Colombo a DAZN: "Non dimentichiamoci dove eravamo un mese fa. Ma ora abbiamo un'altra mentalità"
- 17:32 Genoa, Colombo a Sky: "Momento positivo, oggi servirà l'impresa. Derby personale? No perché..."
- 17:29 Genoa, Diego Lopez a DAZN: "I ragazzi avevano bisogno della spinta di De Rossi. Mercato? Siamo vigili"
- 17:28 Diego Lopez a Sky: "Inter su Norton-Cuffy? Crescita costante, deve fare ancora tanto qua al Genoa"
- 17:25 Rosi: "Chivu è entrato a gamba tesa nell'Inter, non era facile. È la sorpresa del campionato"
- 17:24 Chivu a DAZN: "Pio e Lautaro formano una bella coppia. I risultati di Milan e Napoli? Non abbiamo bisogno di guardarli"
- 17:21 Chivu a Sky: "Dobbiamo guardare a noi stessi, stasera sarà complicata. Con De Rossi non abbiamo parlato"
- 17:11 videoTensione prima di Genoa-Inter: tafferugli tra tifoserie fuori dallo stadio, lanciati bengala e fumogeni
- 17:10 Serie A, Fiorentina ultimissima: il Verona passa al Franchi con un gol di Orban nel recupero
- 17:08 Zielinski a ITV: "Campo difficile per tutti, ma vogliamo riscattarci. Sto bene e voglio dare il mio contributo"
- 16:55 Il Napoli crolla a Udine: Ekkelenkamp stende la squadra di Conte. L'Inter può scattare al 1° posto battendo il Genoa
- 16:41 Giana Erminio, Vinicio Espinal: "Bella impresa contro l'Inter U23, gli episodi ci hanno dato una mano"
- 16:27 Sassuolo, Grosso: "Pinamonti fortissimo, Ha un potenziale enorme, anche inespresso"
- 16:13 L'Arsenal torna a vincere in Premier ma Arteta non è soddisfatto della prestazione: "Troppo passivi"
- 15:59 Roma, Gasperini: "Per restare nei primi posti ci sono tutti gli ingredienti, dobbiamo impastarli bene"
- 15:45 Inter U23-Giana Erminio, le pagelle: Melgrati decide la partita in negativo, David non convince
- 15:30 Inter U23, brutte notizie sul fronte infortunati: Mayé, Zuberek e La Gumina costretti allo stop
- 15:15 Vecchi in conferenza: "Partita inficiata dall'ingenuità di Melgrati. Nel dubbio mai una decisione a nostro favore"
- 15:01 Abodi: "Siamo tutti intorno alla Nazionale, tifiamo perché possa tornare ai Mondiali"
- 14:47 Juve Stabia, Carissoni: "Mi piace giocare da quinto. E da interista guardo spesso Dumfries"
- 14:37 Una follia di Melgrati affossa l'Inter U23. A Monza vince la Giana Erminio 0-1 con gol di Lamesta
- 14:33 Bartesaghi fa due gol, ma non bastano al Milan: il Sassuolo pareggia a San Siro nel lunch match
- 14:20 L'Estudiantes de la Plata vince il Clausura 2025. E il presidente Juan Sebastian Veron festeggia coi tifosi
- 14:05 Cosmi: "L'Inter non vince con le big? La Roma lo è... A volte gli episodi determinano i risultati"
- 13:51 Joseph Ekuban: "Tifo Inter per Eto'o. Ma contro il Genoa di mio fratello Caleb spero nel pari"
- 13:36 Marotta, Sucic e Pio Esposito all'incontro con gli Inter Club della Liguria prima del Genoa
- 13:22 Ekitike trascina il Liverpool, ma l’elogio è per Salah: "Un esempio per tutti. Grande gara contro l'Inter"
- 13:07 Primo compleanno nerazzurro per Luis Henrique: il brasiliano compie oggi 24 anni
- 12:53 Tare sereno su Maignan: "A lui piace stare al Milan, al Milan piace se rinnova con noi"
- 12:38 Piovani: "L'Inter Women la torta, Bugeja è stata la ciliegina. Ora però non montiamoci la testa"
- 12:25 Il Sole 24 Ore - Supercoppa a Riyadh, tra calcio e business. E per i tifosi arrivano offerte speciali
- 12:10 Il Secolo XIX - Chivu, quest'oggi gli incroci speciali sono due: sfida al suo 'ammiratore' Dan Sucu
- 11:56 Il Secolo XIX - Genoa, De Rossi si affida a Otoa: esame Lautaro alla seconda a Marassi
- 11:43 TS - A Luis Henrique il compito di contenere l'osservato speciale Cuffy. Ballottaggio Pio-Bonny
- 11:29 Il Giornale - Un osservatore dell'Inter ieri sera a Bergamo: mirino su Palestra
- 11:15 Capello: "Chivu e De Rossi sanno giostrarsi bene nelle difficoltà. Oggi hanno due avversari diversi"
- 11:00 Qui Genoa - L'elenco dei convocati di De Rossi: 25 i giocatori a disposizione per l'Inter
- 10:45 Palestra, l'uomo mercato del momento: "Pisacane mi ha detto che ormai gli chiedono sempre di me"
- 10:30 TS - De Rossi perde anche Messias. Distrazione al soleo sinistro per il brasiliano
- 10:15 GdS - Darmian regala un sorriso a Chivu: pronto al rientro, in Supercoppa ci sarà. Preoccupazione Dumfries
- 10:00 TS - Frattesi-Juve operazione difficile: Thuram-Inter nessun margine di trattativa. Comolli inamovibile
- 09:45 CdS - Verso il Genoa, Zielinski si prende il posto di Calha. Luis Henrique verso la quinta da titolare
- 09:30 CdS - Frustrazione e rabbia che Chivu ha trasformato in voglia. Per il riscatto punta su Lautaro
- 09:15 GdS - Chivu e De Rossi, rivali per la prima volta da allenatori. Match speciale per i due, ma l'interista...
- 09:00 De Rossi: "Contro l’Inter serve la perfezione. Avere un uomo come Chivu è un guadagno. Kolarov un fratello"
- 08:45 GdS - Ancora dubbi per Chivu in vista del Genoa: Mkhitaryan o Sucic? Ed Esposito incalza Bonny
- 08:30 GdS - Frattesi-Inter sarà addio: Spalletti lo attrae alla Juve? Si può fare a patto di riunire i Thuram
- 08:15 Preview Genoa-Inter - Chivu perde i pezzi. Chance per Bonny?
- 00:00 Quell'etichettatrice va rotta
- 23:45 Cagliari, Pisacane: "Palestra? Le attenzioni magari fanno bene, ma secondo me deve isolarsi"
- 23:44 L'obiettivo nerazzurro Palestra: "Le voci fanno piacere, ma non so niente del futuro. Concentrato sulla salvezza"
- 23:30 Arzignano, Togni: "Importante fare punti contro squadre insidiose come l'Inter U23"
- 23:15 Manfredi, sindaco Napoli: "La stima del valore del Maradona sarà fatta. San Siro il riferimento"
- 23:00 Andres a ITV: "Le grandi squadre si vedono in queste partite. La Coppa Italia è un obiettivo"