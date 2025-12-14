Yann Bisseck, difensore dei nerazzurri, ha parlato a DAZN al 90' dopo il gol che ha aperto le marcature contro il Genoa: "Non tutte le partite sono semplici, sapevamo fosse difficile giocare in questo stadio. Abbiamo fatto bene, nonostante la sofferenza. Il gol? Finalmente, voglio sempre attaccare aiutando la squadra a segnare. La cosa più importante è aver vinto".