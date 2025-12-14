L'Estudiantes de La Plata è il nuovo campione d'Argentina: la formazione della quale è presidente l'ex interista Juan Sebastian Veron ha battuto nella finale disputata nella notte il Racing Avellaneda, aggiudicandosi il Torneo di Clausura 2025. El Pincha ha eliminato nel corso dei playoff Rosario Central, Central Córdoba e Gimnasia, raggiungendo la finale in cui ha sconfitto La Academia. Logica la festa per i tifosi dell'Estudiantes, che mancavano l'appuntamento col titolo nazionale dalla conquista dell'Apertura 2010, e per lo stesso Veron, che ha assistito al match in mezzo ai tifosi presenti allo stadio Madre de Ciudades di Santiago del Estero.

Accompagnato dalla moglie, la Brujita è arrivato più di due ore prima del calcio d'inizio suscitando la curiosità e l'emozione dei suoi 'compagni' di tifo. Veron sta scontando una squalifica di sei mesi inflitta dalla AFA per essersi la sua squadra rifiutata di concedere il pasillo de honor al Rosario Central quando questi è stato insignito del titolo di campione della Liga avendo totalizzato più punti tra Apertura e Clausura nell'intero anno. "Provo felicità e gioia per il lavoro svolto dai giocatori e dallo staff tecnico. Hanno trovato la forza di superare una situazione molto ingiusta", le sue parole a Olé.