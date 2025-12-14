È già di qualche giorno la notizia dei "primi contatti esplorativi tra la dirigenza juventina e chi cura gli interessi di Davide Frattesi", si legge su Tuttosport che pone l'accento ancora sul centrocampista classe 1999. Il giocatore piace alla Juventus e al nuovo allenatore, Luciano Spalletti ma l'operazione "non facile, specialmente a gennaio". I motivi sono semplici: prima di ogni cosa "si dovrebbe trovare una formula in grado di accontentare tutti", l'ex Sassuolo è valutato almeno 35 milioni, una cifra di certo "non a buon mercato, ma che la Juventus potrebbe ammortizzare con un prestito oneroso seguito da un obbligo di riscatto a determinate condizioni" fa sapere il quotidiano torinese che in tal senso è ottimista: "Una volta incassato il gradimento del giocatore al trasferimento e valutate tutte le possibili soluzioni, allora l’ad Comolli andrà a parlare con l’Inter". Da Milano è già trapelato che "pur essendoci una apertura di massima nell’accontentare eventualmente Frattesi in caso di cessione, non si faranno sconti" l’idea che rimbalza è quella di "valutare e poi proporre uno scambio con il fratello di Marcus Thuram, ovvero Khephren, uno dei punti di forza" di Spalletti.

Domandare è lecito, "ma la risposta della Juventus sarà un cortese 'no, grazie' perché Khephren è ritenuto un pilastro della squadra bianconera del futuro e un giocatore attorno al quale costruire, di certo non una pedina di scambio" annuncia sicuro Tuttosport che parla di inamovibilità di posizione dell'ad Comolli e del club in generale: "Tra l’altro l’eventuale valutazione che la società bianconera andrebbe a formulare riguardo il centrocampista francese - pagato 20 milioni dal Nizza nel 2024 - sarebbe superiore a quella che l’Inter dà per Frattesi" si legge ancora prima della sentenza definitiva: "Non ci sono margini per intavolare uno scambio e la Juventus non cambierà idea".