Il Panini Player of the Match di Genoa-Inter è Lautaro Martinez, protagonista della gara di Marassi con la sua gemma per il gol del 2-0. Lautaro che si presenta in postazione Sky Sport per la consueta intervista post-partita dal campo.

Ogni gol come quello fatto stasera quanta fiducia ti dà? Ora c’è la Supercoppa.

“Sicuramente per me fare gol e aiutare la squadra è importante. Cerco sempre di aiutare la squadra, quando arrivano gol così sono sempre felice”.