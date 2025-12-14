Diego Lopez, Chief of Football del Genoa, parla così a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro l'Inter "Prima di tutto, dobbiamo fare una partita solida. L'obiettivo si raggiunge con la nostra miglior versione", le sue parole a Sky Sport.

Le cose stanno andando bene con De Rossi.

"Ha fatto un lavoro mentale importante ma non solo, ha trovato anche la miglior soluzione tattica ogni partita. Penso che i giocatori siano in fiducia e si sento bene quando giocano in casa, per noi questo è un punto chiave".

Brooke Norton-Cuffy è un uomo mercato, anche l'Inter lo segue...

"Cresce ogni partita, rappresenta bene il club e il modello di gioco del nostro allenatore. Ha ancora tanto da fare qua".