Il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski, ha parlato così a DAZN nel pre-partita di Genoa-Inter: "Sapevamo già dell'importanza di questa partita, vogliamo riscattarci con una grande prestazione. Oggi inizialmente parto io da play, poi nei vari momenti della partita ci scambieremo. Fisicamente sto bene, mi mancava da tempo questa condizione. Cerco di aiutare la squadra a vincere le partite".

Sezione: News / Data: Dom 14 dicembre 2025 alle 17:37
Autore: Niccolò Anfosso
