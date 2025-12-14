L'Inter U23 perde in casa 0-1 con la Giana Erminio, decide un gol di Lamesta. Per i nerazzurri è la quarta partita consecutiva senza vittoria. Ecco le pagelle dei nerazzurri.
MELGRATI 4 - La sua è una reazione ingiustificabile. Uno dei fuori quota, e quindi dei giocatori più esperti della rosa, non può permettersi una mancanza di lucidità del genere. Poco da dire: la sua espulsione condiziona irrimediabilmente la partita dell'Inter U23.
RE CECCONI 5.5 - Non gioca nel complesso una brutta partita, ma si fa anticipare da Lamesta in occasione del gol dello 0-1. Avrebbe dovuto essere più reattivo, gli manca forse un po' di mestiere che però arriverà con il passare delle partite. Dall'80 IDDRISSOU S.V.
STANTE 6 - Non soffre praticamente mai gli attaccanti della Giana, sempre puntuale. Uno dei migliori tra i nerazzurri.
ALEXIOU 6 - Partita precisa e concentrata, poco propositivo forse in fase offensiva ma sicuramente non è la partita più adatta per far vedere le sue doti di spinta.
DAVID 5 - Sul gol viene saltato da Vitale, che calcia verso la porta indisturbato. In generale dà sempre la sensazione di essere in difficoltà. Ancora una prova negativa per lui.
FIORDILINO 5 - Ancora sotto tono, avrebbe bisogno di un po' di riposo. Sicuramente essere costretto a lottare in inferiorità numerica contro i centrocampisti della Giana non è facile, però lui fa davvero fatica e, essendo il punto di riferimento della squadra, è legittimo aspettarsi qualcosa in più. Dal 46' ZANCHETTA 6 - Prestazione ordinata, aiuta la squadra nella gestione del pallone ed è bravo a lavorare sulle linee di passaggio della squadra ospite. Peccato per l'errore in area di rigore nel recupero.
TOPALOVIC 6 - Pur non riuscendo a combinare chissà che, è autore di uno dei pochi tiri in porta dell'Inter U23. Lascia poi il campo per far entrare Raimondi. Dal 35' RAIMONDI 5.5 - Non benissimo sul gol, poteva respingere meglio. Anche lui comunque non è mai chiamato a parate particolarmente difficili.
BOVO 5.5 - Non riesce a imporsi a centrocampo, complice ovviamente l'inferiorità numerica. Non commette comunque errori gravi. Dal 63' BERENBRUCH 6 - Non tocca tanti palloni, la sensazione è che gli manchi un po' di continuità e avrebbe bisogno di giocare più di minuti.
KAMATE' 5.5 - Gli manca un po' quello smalto che aveva contraddistinto il suo periodo positivo tra ottobre e novembre, quando era davvero un fattore. In questo momento il suo impatto è inferiore alle sue potenzialità.
LAVELLI 6 - Fa salire la squadra in diverse occasioni, bravo spalle alla porta in una gara tutta grinta e sacrificio. Partita sufficiente in condizioni non facili. Dal 63' AGBONIFO 5.5 - Nel finale, in un paio di occasioni, avrebbe la possibilità di cambiare passo e fare la giocata per lanciare verso la porta i suoi. Manca, come spesso accade, di concretezza e incisività.
SPINACCE' 5.5 - Rispetto a Lavelli fa fatica spalle alla porta. Poco coinvolto, fuori dal gioco, la sua è una partita insufficiente. Non vince praticamente mai i duelli contro i difensori della Giana.
Mister STEFANO VECCHI 5.5 - La principale responsabilità della prova negativa è sicuramente di Melgrati. La scelta di sostituire un centrocampista, ossia Topalovic e non una delle due punte, però, non convince. Forse, avrebbe avuto più senso cercare di pareggiare i numeri della Giana in mezzo al campo, così da ostacolare il palleggio ospite. Chiaramente c'è anche l'alibi della stanchezza, con la squadra che ha giocato 7 partite in 21 giorni. Adesso il riposo prima di Brescia e la successiva sosta natalizia non possono che far bene alla squadra.
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - Inter U23
Altre notizie
- 16:55 Il Napoli crolla a Udine: Ekkelenkamp stende la squadra di Conte. L'Inter può scattare al 1° posto battendo il Genoa
- 16:41 Giana Erminio, Vinicio Espinal: "Bella impresa contro l'Inter U23, gli episodi ci hanno dato una mano"
- 16:27 Sassuolo, Grosso: "Pinamonti fortissimo, Ha un potenziale enorme, anche inespresso"
- 16:13 L'Arsenal torna a vincere in Premier ma Arteta non è soddisfatto della prestazione: "Troppo passivi"
- 15:59 Roma, Gasperini: "Per restare nei primi posti ci sono tutti gli ingredienti, dobbiamo impastarli bene"
- 15:45 Inter U23-Giana Erminio, le pagelle: Melgrati decide la partita in negativo, David non convince
- 15:30 Inter U23, brutte notizie sul fronte infortunati: Mayé, Zuberek e La Gumina costretti allo stop
- 15:15 Vecchi in conferenza: "Partita inficiata dall'ingenuità di Melgrati. Nel dubbio mai una decisione a nostro favore"
- 15:01 Abodi: "Siamo tutti intorno alla Nazionale, tifiamo perché possa tornare ai Mondiali"
- 14:47 Juve Stabia, Carissoni: "Mi piace giocare da quinto. E da interista guardo spesso Dumfries"
- 14:37 Una follia di Melgrati affossa l'Inter U23. A Monza vince la Giana Erminio 0-1 con gol di Lamesta
- 14:33 Bartesaghi fa due gol, ma non bastano al Milan: il Sassuolo pareggia a San Siro nel lunch match
- 14:20 L'Estudiantes de la Plata vince il Clausura 2025. E il presidente Juan Sebastian Veron festeggia coi tifosi
- 14:05 Cosmi: "L'Inter non vince con le big? La Roma lo è... A volte gli episodi determinano i risultati"
- 13:51 Joseph Ekuban: "Tifo Inter per Eto'o. Ma contro il Genoa di mio fratello Caleb spero nel pari"
- 13:36 Marotta, Sucic e Pio Esposito all'incontro con gli Inter Club della Liguria prima del Genoa
- 13:22 Ekitike trascina il Liverpool, ma l’elogio è per Salah: "Un esempio per tutti. Grande gara contro l'Inter"
- 13:07 Primo compleanno nerazzurro per Luis Henrique: il brasiliano compie oggi 24 anni
- 12:53 Tare sereno su Maignan: "A lui piace stare al Milan, al Milan piace se rinnova con noi"
- 12:38 Piovani: "L'Inter Women la torta, Bugeja è stata la ciliegina. Ora però non montiamoci la testa"
- 12:25 Il Sole 24 Ore - Supercoppa a Riyadh, tra calcio e business. E per i tifosi arrivano offerte speciali
- 12:10 Il Secolo XIX - Chivu, quest'oggi gli incroci speciali sono due: sfida al suo 'ammiratore' Dan Sucu
- 11:56 Il Secolo XIX - Genoa, De Rossi si affida a Otoa: esame Lautaro alla seconda a Marassi
- 11:43 TS - A Luis Henrique il compito di contenere l'osservato speciale Cuffy. Ballottaggio Pio-Bonny
- 11:29 Il Giornale - Un osservatore dell'Inter ieri sera a Bergamo: mirino su Palestra
- 11:15 Capello: "Chivu e De Rossi sanno giostrarsi bene nelle difficoltà. Oggi hanno due avversari diversi"
- 11:00 Qui Genoa - L'elenco dei convocati di De Rossi: 25 i giocatori a disposizione per l'Inter
- 10:45 Palestra, l'uomo mercato del momento: "Pisacane mi ha detto che ormai gli chiedono sempre di me"
- 10:30 TS - De Rossi perde anche Messias. Distrazione al soleo sinistro per il brasiliano
- 10:15 GdS - Darmian regala un sorriso a Chivu: pronto al rientro, in Supercoppa ci sarà. Preoccupazione Dumfries
- 10:00 TS - Frattesi-Juve operazione difficile: Thuram-Inter nessun margine di trattativa. Comolli inamovibile
- 09:45 CdS - Verso il Genoa, Zielinski si prende il posto di Calha. Luis Henrique verso la quinta da titolare
- 09:30 CdS - Frustrazione e rabbia che Chivu ha trasformato in voglia. Per il riscatto punta su Lautaro
- 09:15 GdS - Chivu e De Rossi, rivali per la prima volta da allenatori. Match speciale per i due, ma l'interista...
- 09:00 De Rossi: "Contro l’Inter serve la perfezione. Avere un uomo come Chivu è un guadagno. Kolarov un fratello"
- 08:45 GdS - Ancora dubbi per Chivu in vista del Genoa: Mkhitaryan o Sucic? Ed Esposito incalza Bonny
- 08:30 GdS - Frattesi-Inter sarà addio: Spalletti lo attrae alla Juve? Si può fare a patto di riunire i Thuram
- 08:15 Preview Genoa-Inter - Chivu perde i pezzi. Chance per Bonny?
- 00:00 Quell'etichettatrice va rotta
- 23:45 Cagliari, Pisacane: "Palestra? Le attenzioni magari fanno bene, ma secondo me deve isolarsi"
- 23:44 L'obiettivo nerazzurro Palestra: "Le voci fanno piacere, ma non so niente del futuro. Concentrato sulla salvezza"
- 23:30 Arzignano, Togni: "Importante fare punti contro squadre insidiose come l'Inter U23"
- 23:15 Manfredi, sindaco Napoli: "La stima del valore del Maradona sarà fatta. San Siro il riferimento"
- 23:00 Andres a ITV: "Le grandi squadre si vedono in queste partite. La Coppa Italia è un obiettivo"
- 22:46 Serie A, Scamacca trascina l'Atalanta: Cagliari piegato 2-1
- 22:32 Bugeja a ITV: "Ultimi mesi non facili, ma che bello rientrare così! Ora testa alla prossima"
- 22:18 Francia, chi sarà l'erede di Deschamps? Il pres. della FFF mantiene la suspence: "Prima i Mondiali"
- 22:04 Genoa-Inter, fattore cross particolarmente incisivo: il dato su Martin e Dimarco
- 21:50 Buffon dal palco di Atreju invoca l'Italia ai Mondiali: "Dobbiamo andarci, porterebbe magia nel Paese"
- 21:36 Tacchinardi elogia Lautaro: "È un grande leader, importante avere in campo uno con quel carisma"
- 21:22 Capozucca sulla lotta scudetto: "Inter forte, ma il Milan ha un grande allenatore e un possibile vantaggio"
- 21:08 Focus sul Genoa: De Rossi ha cambiato la mentalità e i risultati si vedono. 11 punti nelle ultime cinque partite
- 20:54 Genoa-Inter, De Rossi contro Chivu. Candela: "Spero vinca Daniele, vi dico perché. Cristian sta facendo un grande lavoro"
- 20:40 Cagliari, il ds Angelozzi si sbilancia: "Palestra è il più forte laterale in Europa". E Su Caprile...
- 20:25 fcinDumfries sogna la Premier, l'Inter si cautela. Piace Palestra ma si tiene d'occhio un vecchio pallino
- 20:11 Sky - Genoa-Inter, Dimarco riposa? In avanti ballottaggio Esposito-Bonny: la probabile formazione
- 19:57 Incredibile al Tardini, 9 contro 11: la Lazio segna nel finale e batte il Parma
- 19:43 Petrucci conferma: "Per NBA Europe a Milano si muovono molte cose, magari intorno a Inter e Milan"
- 19:28 Wirtz, oltre la sceneggiata di San Siro poco e niente col Liverpool. E Hamann lo stronca: "Impatto nullo"
- 19:14 GdS - Genoa-Inter, lo strano derby di Carboni. A gennaio da altri nerazzurri? C'è il Pisa di Gilardino
- 19:00 Arsenal tra Premier e Champions, Arteta parla di Gyokeres: "Sta iniziando a trovare il ritmo"
- 18:46 Dall'Inter al Brighton, seconda vittoria di fila per il Liverpool. E Salah torna in campo: standing ovation di Anfield e assist
- 18:31 Marchetti: "L'Inter lavora per giugno, ma magari vedrà delle opportunità visti i problemi di Dumfries"
- 18:18 Exor respinge l'offerta di Tether per la Juventus. Spalletti: "Ora sta a noi onorare il passato"
- 18:04 Sky - Inter partita alla volta di Genova. Darmian verso il rientro: nel mirino la Supercoppa
- 17:50 fcinIl Lecce batte il Pisa sotto gli occhi di un osservatore nerazzurro. Due giovani nel mirino
- 17:35 Viviano: "Il rigore per il Liverpool la morte del calcio. Anche un arbitro importante lo ha definito follia"
- 17:21 Inter U16 tra le otto partecipanti della Messi Cup. La Pulga incontra i nerazzurrini di Dellafiore
- 17:11 L'Inter domina il derby femminile, Piovani: "Abbiamo dato un segnale importante al campionato"
- 17:03 Dopo tre ko di fila, il Torino torna a esultare: una rete di Vlasic piega la Cremonese