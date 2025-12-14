Il Genoa ha reso noto l’elenco dei 25 convocati per la gara contro l'Inter a Marassi. Tornano in lista i due danesi Morten Frendrup e Albert Gronbaek che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Fuori invece Junior Messias, Leo Ostigard e Hugo Cuenca.

Questa la lista:

Portieri: Leali, Sommariva, Lysionok.

Difensori: Sabelli, Norton-Cuffy, Marcandalli, Otoa, Vasquez, Martin.

Centrocampisti: Fini, Ellertsson, Frendrup, Masini, Thorsby, Onana, Malinovskyi, Stanciu, Carboni, Grønbæk.

Attaccanti: Vitinha, Ekuban, Colombo, Cornet, Ekhator, Venturino