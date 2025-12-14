Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter: "La parte finale della partita c'è da prenderla, ci rende orgogliosi. Non c'è cosa più bella di essere orgogliosi della propria squadra. Il gol dell'Inter ci ha levato un po' di certezze. L'Inter è forte, i ragazzi sono stati bravi a restare in partita fino alla fine. Chivu? Quando devi vincere tutte le partite è difficilissimo fare l'allenatore".

Buon approccio, forse poi è mancato qualcosa al Genoa. De Rossi ha parlato così: "Più che spaventati, abbiamo perso un po' le distanze. Evidentemente con un paio dei nostri giocatori devo lavorare meglio. Se pressi bene con tutti i giocatori forse la prendi, ma in caso contrario c'è rischio di restare in mezzo. Dobbiamo migliorare tanto nella nostra gestione del pallone. Queste squadre riesci a controbatterle levandogli anche la palla. Ellertson? Ha fatto un'ottima partita, mostrando aggressività sul suo uomo. Ha fatto qualche strappo con intensità. L'Inter era in forma e ha palleggiato bene, noi invece meno. Avremmo dovuto spezzare un po' il ritmo all'Inter e credo sia stato un discorso dell'inizio di costruzione".

Cosa mi porto dietro? "Le cose che sono andate bene e quelle meno bene. Ci teniamo l'atteggiamento della squadra, la tenuta fisica e il fatto di essersi fusi con lo stadio provando fino alla fine a strappare un punto a una squadra che ne lascia pochi in giro. Stiamo facendo un buon percorso".