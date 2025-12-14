Possibile titolare quest'oggi nella partita contro il Genoa, Luis Henrique punterà sicuramente a fare bella figura anche per celebrare al meglio quello che è il suo primo compleanno nerazzurro. L'esterno brasiliano, arrivato a giugno dall'Olympique Marsiglia, compie infatti oggi 24 anni.

Finora il numero 11 interista ha collezionato 16 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club. Decisivo il suo assist per il gol di Lautaro Martinez che ha sbloccato il match contro il Como, ultima partita casalinga dell'anno in Serie A.