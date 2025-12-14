"Arriviamo da un momento positivo, questo ci può dare la carica per fare l'impresa. Dovremo essere perfetti tecnicamente e caratterialmente". Così Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, parlando a Sky Sport, prima del match con l'Inter.

Cosa vi ha dato in più De Rossi?

"Lo dicono i risultati: è cambiato lo spirito, la voglia di aiutarci. Speriamo di continuare così".

E' un derby per te, essendo cresciuto al Milan?

"E' passata, penso al Genoa. Il derby è un altro".