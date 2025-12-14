"Siamo molto felici perché abbiamo trovato la continuità dopo un avvio di stagione non semplice. Dobbiamo andare avanti così, senza mollare". Lo ha detto Luca Ruffini, centrocampista della Giana Erminio, parlando in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Inter Under 23. 

Sezione: L'avversario / Data: Dom 14 dicembre 2025 alle 23:25 / Fonte: giana erminio
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
