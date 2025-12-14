Non solo la brutta notizia della sconfitta dell'Inter U23 contro la Giana Erminio. Arrivano news poco confortanti anche sul fronte infortuni della squadra di Vecchi, che perde tre pedine per i prossimi impegni. Per Mayè si tratta di una frattura del quinto metatarso, mentre il problema alla caviglia costringerà Zuberek a uno stop di almeno quindici giorni. 2025 terminato in anticipo anche per Antonino La Gumina, che tornerà a disposizione della squadra nel 2026.

Autore: Niccolò Anfosso
