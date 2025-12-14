Non sono bastati al Milan i due gol di Bartesaghi per conquistare i tre punti nel lunch match contro il Sassuolo. Una gara in cui i rossoneri sono andati inizialmente in svantaggio, complice la rete di Koné, che ha sbloccato il punteggio dopo una palla persa da Rabiot. A inizio ripresa parte davvero forte la formazione di Allegri, che timbra il sorpasso ancora con Bartesaghi, bravo a freddare Muric con un mancino potente sul primo palo. Al 67' viene annullato il 3-1 a Rabiot, dieci minuti più tardi Laurienté pareggia.