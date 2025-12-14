Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu si è presentato anche in conferenza stampa per analizzare il 2-1 in casa del Genoa:

Gara perfetta?

"La perfezione non esiste. A me è piaciuta la prestazione in uno stadio difficile con una squadra in salute da quando è arrivato il nuovo allenatore. Abbiamo messo qualità e carattere, cosa fondamentale perché abbiamo alzato i giri del nostro lavoro anche dal punto di vista dell'agonismo. Abbiamo preso un gol che dovevamo evitare. C'era qualche rischio che non dovevamo prendere".

Vi siete detti nello spogliatoio "finalmente"?

"Si dice alla fine. Ci prendiamo la prestazione, il carattere e il lavoro fatto in questi mesi. Tutto quello che noi siamo nonostante qualche mese fa ci davano per finiti o ottavi in classifica. E invece con il lavoro, con la qualità che abbiamo in questo gruppo battiamo colpo su colpo e cercheremo sempre di fare del nostro meglio".

Bisseck?

"Voi parlate di Bisseck e io parlo anche di De Vrij, Frattesi e tutti gli altri. E' un gruppo sano che ha tanta voglia e qualità. Può fare meglio ed è la cosa più importante".

Chi recupererai per la Supercoppa?

"Darmian verrà con noi ma non sarà pronto. Calhanoglu ha un fastidio che verrà valutato nei prossimi giorni".

Il furore agonistico che ci avete messo per più di un'ora: hai chiesto particolarmente di "azzannare" la partita? E poi l'Inter sembra che si piaccia troppo

"Perché 66 minuti? Dal punto di vista dell'agonismo abbiamo fatto vedere per tutti i 90 minuti il nostro mantra di alzare i giri. Lo stiamo facendo da un po'. Lo abbiamo fatto con la Lazio, Como, a Madrid o col Liverpool. Poi è una squadra che ha qualità e se manca un po' di cattiveria sotto porta c'è da migliorare. A volte fanno le cose concrete. Alla fine ho fatto anche io il calciatore e so che non è semplice togliere determinate cose. Ma da quando noi siamo arrivati i ragazzi mi hanno dato retta e hanno sempre cercato di accontentarmi dal punto di vista del carattere".