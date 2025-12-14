Nel pre-partita del Ferraris, in casa Inter ha parlato a DAZN il tecnico Cristian Chivu: "Coppia d'attacco? Lautaro con Pio fanno una bella coppia, oggi dovremo mettere in campo intensità e fisicità. Dobbiamo essere pronti e adattarci a quello che sarà. Il Genoa ha qualità nel palleggio, carattere e buona intensità". Sulle scelte di campo: "Faccio tante valutazioni, a partire dall'equilibrio per il terzo di destra, la velocità del centrale e le qualità individuali nella scelta. In mezzo al campo abbiamo tanta qualità. Calhanoglu è Calhanoglu, ma chi l'ha sostituito ha sempre fatto bene".

Chivu ha parlato anche di classifica, con la sconfitta del Napoli e il pari del Milan: "Gli stimoli ci sono sempre, siamo consapevoli dell'importanza di questa gara. Non abbiamo bisogno di vedere cosa fanno gli altri. De Rossi? E' una settimana che non lo sento, ci siamo sentiti quando ha preso l'incarico di allenatore".