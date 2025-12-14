Ha parlato nel pre e parla anche nel post Piotr Zielinski, che ai microfoni di Sky Sport commenta così il successo sul Genoa: “L’abbiamo portata a casa di carattere. Sul gol preso abbiamo pagato una disattenzione, ma poi siamo stati bravi a non prendere più rischi e abbiamo mantenuto una vittoria che per noi era fondamentale”.

Ritrovarsi in testa prima della Supercoppa che valore ha?

“Essere primi è sempre bello, però sappiamo che il campionato è lungo. Dobbiamo dare continuità e cercare di vincere più partite possibili, abbiamo tutti i mezzi per rimanere in vetta a fine campionato; sono fiducioso, ma so che ci sono ancora tante altre partite dove si soffrirà”.