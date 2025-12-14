Daniele De Rossi e Cristian Chivu visti da Aleandro Rosi. L'ex giocatore della Roma e compagno di squadra dei due tecnici di Genoa e Inter racconta per Sky Sport cosa prova a vederli come tecnici di Serie A: "Ero giovanissimo ma nemmeno loro scherzavano... È una bellissima immagine, due ex compagni oggi allenatori che si affrontano. Da una parte è strano perché capiamo di aver smesso tutti e spiace, perché parliamo di mezza vita fa. Però vederli in questo momento fare i tecnici in una partita molto bella fa piacere".

Ma ti aspettavi sarebbero diventati allenatori?

"Forse un po' più De Rossi, che era un allenatore in campo. Da Cristian non me lo aspettavo, ma ha intrapreso un percorso nelle giovanili dell'Inter ed è stato la sorpresa del campionato. È stato bravo, innovativo; non era facile entrare a gamba tesa in una squadra forte come l'Inter ma sta facendo grandi cose".

Cosa pensi del suo modo di imporsi con le idee all'Inter, specie nella gestione degli attaccanti?

"È stato una bella sorpresa, sta gestendo bene tutto quanto. È partito con delle sconfitte ma fa parte del calcio, la gente storceva già il naso ma lui si è fatto trovare pronto al momento giusto. Sta facendo grandi cose, spero continui così perché è preparato e ci mette passione, e quando ci metti passione i risultati arrivano a prescindere".