Andrea Pinamonti si prende i complimenti di Fabio Grosso al termine della partita di San Siro, dove il Sassuolo ha strappato un 2-2 prestigioso contro il Milan grazie ai due assist sfornati dall'attaccante scuola Inter: "Andrea per me è un giocatore fortissimo, gli ho fatto i complimenti perché sul gol fa una giocata di altissimo livello - le parole del tecnico dei neroverdi a DAZN -. Le partite per una squadra che arriva da sotto tante volte sono difficili e dispendiose, vanno a offuscare un po' le sue doti ma per ha un potenziale enorme, anche inespresso".