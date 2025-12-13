Mentre si cerca di capire quando potrà tornare a disposizione di Cristian Chivu, guarendo dal problema dalla caviglia che lo sta tormentando da settimane, Denzel Dumfries continua a essere al centro di voci di mercato dopo aver cambiato agente, passando da Jorge Mendes ad Ali Barat, con il chiaro obiettivo di realizzare il proprio desiderio di giocare in Premier League. Un desiderio mai nascosto da parte dell'olandese, che si è sempre comportato da grande professionista sin da quando veste la maglia nerazzurra.

È evidente comunque che l'esterno di Aruba spera che il nuovo agente trovi una big inglese disposta a pagare i 25 milioni di clausola rescissoria inserita nel suo contratto e in Viale della Liberazione sono consapevoli di quanto potrebbe accadere la prossima estate. Non a caso anche prima che Luis Henrique mostrasse segnali di ripresa la dirigenza stava valutando alcuni profili adatti alle esigenze di Chivu.

Il nome più apprezzato oggi è quello di Marco Palestra, che a Cagliari sta facendo vedere ottime cose. Ma essendo di proprietà dell'Atalanta, il cartellino del laterale classe 2005 rischia di diventare troppo esoso per le strategie finanziarie nerazzurre. Per questa ragione nelle ultime settimane è tornato in voga in nome già considerato in tempi non sospetti, quello di Michael Kayode, classe 2004, cresciuto nella Fiorentina ma ceduto a titolo definitivo la scorsa estate al Brentford (per oltre 17 milioni) dove sta crescendo a vista d'occhio sotto tutti i punti di vista ed è assai apprezzato dai tifosi delle Bees.

L'esterno nativo di Borgomanero, che ha frequentato le selezioni giovanili azzurre fino alla U21, è un vecchio pallino degli uomini mercato dell'Inter e rientrerebbe nei parametri imposti dalla proprietà. Essendo cresciuto nel calcio italiano non farebbe neanche fatica ad ambientarsi, un ostacolo che Luis Henrique ha suo malgrado incontrato dal suo arrivo a Milano. Per questa ragione viene spesso monitorato dagli osservatorio interisti.

L'estate è ancora lontana e il futuro di Dumfries resta in bilico, ma in Viale della Liberazione sono consapevoli della volontà dell'olandese e non vogliono farsi trovare impreparati.