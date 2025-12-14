Vittoria pesantissima per la Juventus, che espugna il Dall’Ara battendo il Bologna 1-0 e rilanciando con forza la propria corsa europea. A decidere il match è il gol nella ripresa del subentrato Cabal, entrato da pochi minuti e subito decisivo, in una gara intensa e ricca di emozioni.

Nel primo tempo parte meglio il Bologna, aggressivo e intraprendente. Di Gregorio è chiamato più volte agli straordinari sui tentativi di Orsolini, Pobega e Cambiaghi, mentre la Juventus si affida soprattutto alle accelerazioni di Yildiz, il più pericoloso tra i bianconeri. Il gol di David viene annullato per un fuorigioco di McKennie a inizio azione, mentre nel recupero è la traversa colpita da Zortea a salvare la squadra di Motta.

La ripresa si apre con ritmi più bassi, ma la Juventus colpisce alla prima vera occasione: corner battuto, cross perfetto di Yildiz e incornata vincente di Cabal che batte Ravaglia da pochi passi. Poco dopo, il Bologna resta in dieci uomini per l’espulsione diretta di Heggem, che stende Openda lanciato a rete.

Nonostante l’inferiorità numerica, i rossoblù provano a reagire, ma nel finale è ancora la Juventus a sfiorare il raddoppio con Openda, fermato prima da Ravaglia e poi impreciso al tiro. Con questo successo la Juventus sale al quinto posto, scavalca proprio il Bologna e si porta a un solo punto dalla zona Champions, in attesa della Roma, prossimo avversario dei bianconeri. Terza gara senza vittorie, invece, per il Bologna.