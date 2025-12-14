"Il gol? In questa stagione ho avuto la possibilità di calciare col sinistro, era già successo col Liverpool. Oggi ha funzionato. Sono molto contento soprattutto per la vittoria. Abbiamo sofferto un po', ma a volte si deve vincere così". Così Yann Bisseck, parlando a Sky Sport, dopo Genoa-Inter 1-2.

Ti stai guadagnando un posto nella nazionale tedesca per il Mondiale 2026?

"Lo spero, non sto pensando a questo. Voglio aiutare la squadra, oggi è andata bene. Sono felice".