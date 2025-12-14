Il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski si è concesso anche ai microfoni di Inter TV dopo il match vinto contro il Genoa: “Era fondamentale, sapevamo che era importante fare tre punti stasera. Abbiamo sofferto, ma alla fine contava portare a casa i tre punti. Per noi contava tornare subito a vincere dopo la sconfitta contro il Liverpool, volevamo riscattarci, così è stato e siamo felici. Ora sono contento perché sto giocando con continuità, senza problemi fisici. Sono felice, dobbiamo andare avanti così”.