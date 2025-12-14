È indubbiamente l'uomo del momento, Marco Palestra. L'esterno di proprietà dell'Atalanta, oggi punto fermo del Cagliari, è diventato il nuovo gioiellino ricercato dalle big sul mercato, con l'Inter in prima fila. Una situazione della quale lo stesso Palestra è ben conscio, anche se, intervistato da DAZN dopo la partita contro la sua 'casa madre', fa capire che non è il momento per lui per i voli pindarici: "Io dico che sono totalmente concentrato sul Cagliari, sono contentissimo di stare qua e penso solo a raggiungere la salvezza. Certo, le parole fanno piacere, ma non so cosa accadrà in futuro".

Palestra trova anche il tempo di sorriderci su: "Mister Pisacane mi ha detto che ormai gli state facendo sempre domande su di me, però va bene così: vuol dire che è una cosa positiva. Sono contento, ringrazio tanto il mister e spero che gliene farete sempre di più".