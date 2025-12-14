Quello della carenza di vittorie nei big match da parte dell'Inter è un problema che non sussiste secondo Serse Cosmi. Dagli studi di Sport Mediaset, l'ex tecnico del Perugia fa gli opportuni distinguo: "Ha vinto con la Roma, che per me è una big... E comunque sono situazioni. Io guardo le prestazioni nei cento minuti, poi gli episodi possono determinare vittorie o sconfitte immeritate. L'Inter poteva uscire da certe partite con un risultato diverso e meritatamente. Non è accaduto anche per qualche errore, ci mancherebbe, però credo sia fatto un fatto episodico. L'Inter resta insieme al Napoli la candidata reale alla vittoria dello Scudetto".