Ha fatto il giro del web e dei social la foto che ritrae Leo Messi nello spogliatoio dell’Inter Under 16 per salutare, uno per uno, i ragazzi del vivaio nerazzurro, regalando loro un indimenticabile momento da incorniciare. Momento da sogno per i giovani calciatori del domani realizzatasi in occasione della prima edizione della Messi Cup, alla quale sono stati invitati a partecipare i nerazzurrini dell'U16, tra le otto squadre invitate a partecipare al Torneo, iniziato lo scorso 9 dicembre e in corso fino a domani, 14 dicembre.

Il torneo internazionale dedicato alla categoria in questione è stata organizzata dall’entourage della leggenda del calcio mondiale, nonché campione del mondo in carica e connazionale del Toro Martinez con l'obiettivo di dedicare tempo e spazio allo sviluppo del talento giovanile. L'Inter di Dellafiore, inserita nel Gruppo B insieme a Barcellona, Manchester City e River Plate, non è riuscita ad accedere alla fase finale, ma si è resa protagonista di un'avventura personale e professionale valsa un'esperienza unica, partecipando ad un confronto che ha riunito alcuni dei migliori club al mondo.