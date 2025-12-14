È Lautaro Martinez il Player of the Match di Genoa-Inter, match vinto per 2-1 dalla squadra nerazzurra che torna momentaneamente prima in classifica in solitaria. Prima Bisseck, poi Lautaro fanno due reti che mettono in discesa la strada dei nerazzurri che scricchiolano poi col gol di Vitinha che accorcia le distanze ma non stravolge le sorti di un risultato che il capitano dell'Inter commenta così a DAZN dopo aver ricevuto l'ennesima statuetta. "Cosa significa essersi ripresi la classifica? Significa tantissimo, l’abbiamo ripresa perché abbiamo lavorato, saputo soffrire e a prescindere da ciò che si dice su di noi, pensiamo a noi stessi a lavorare, migliorare e portare gioia a questa gente".

Ci sono troppe etichette sull’Inter?

"È da anni che si parla dell’Inter perché fa bene, è normale che arrivino critiche e complimenti. Siamo una squadra consapevole della nostra forza, cerchiamo sempre di portare in alto l’Inter come dico sempre. Sembra ripetitivo ma è ciò che facciamo, nel nostro spogliatoio il messaggio è chiaro e vogliamo farlo".

Che messaggio mandate?

“Un messaggio a noi stessi. Come dico sempre siamo noi quello che lavoriamo e siamo noi che cerchiamo di riportare l’Inter dove deve stare, quindi è a noi che parlo".