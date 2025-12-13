Intervenuto nel corso di 'Deejay Football Club', Luca Marchetti, colonna della squadra calciomercato di Sky Sport, ha fornito un veloce punto sulle strategie dell'Inter che non contemplano operazioni nella sessione invernale: "Anche se le opportunità possono sempre essere colte. Vero anche che l'Inter ha avuto per un periodo la necessità di colmare il buco a destra visti i problemi di Denzel Dumfries, non trovando un'alternativa vera. Visto che i problemi dell'olandese continuano, vedremo se ci saranno opportunità. Un giocatore che piace tantissimo è Marco Palestra che però è di proprietà dell'Atalanta".