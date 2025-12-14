Joseph Ekuban questa sera avrà il cuore diviso a metà: da un lato ci sarà il Genoa, squadra dove milita il fratello Caleb, dall'altro invece l'Inter che è la sua squadra del cuore. L'attaccante del Latina, formazione di Serie C, racconta tutto ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Sono un tifoso dell’Inter perché mi innamorai di Samuel Eto’o da piccolo: aveva qualcosa in più anche di un mito come Didier Drogba. Ma il mio preferito in assoluto è stato Michael Essien: al Chelsea ha fatto la storia, lei deve immaginare che in quel periodo tutto il Ghana guardava la Premier League solo per lui”

Lei è interista, suo fratello gioca nel Genoa.

“Di solito, in quelle due volte all’anno che si affrontano Inter e la squadra di mio fratello, tifo sempre per un pareggio con un gol di Caleb. Così lui è contento e lo sono anche io: non perde nessuno”.

Un desiderio per l’anno nuovo?

“Salvare il Latina. E vedere più spesso mio fratello: Caleb è diventato padre di due bambini, voglio godermi i miei nipoti”.