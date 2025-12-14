A pochi minuti dal fischio d’inizio di Genoa-Inter, il centrocampista polacco Piotr Zielinski presenta così la sfida ai microfoni di Inter TV: “Questo è un campo difficile, non solo per noi. Dobbiamo essere concentrati e dare il massimo per vincere questa partita. Abbiamo una rosa ampia, sicuramente giocare ogni 3 giorni non è facile, non è una scusa. Siamo sempre pronti e concentrati, vogliamo riscattare la sconfitta contro il Liverpool e questa è un’ottima occasione”.

Tu come stai?

“Sto bene fisicamente e mentalmente, in passato ho avuto tanti infortuni più e meno gravi, ho avuto sempre qualche acciacco, ma ora sto bene e voglio dare il mio contributo”.