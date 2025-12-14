L'Inter Women domina e vince 5-1 nel derby contro il Milan, nella gara valida per la 9ª giornata di Serie A Femminile. Le nerazzurre sotto di un gol dopo pochi minuti, sono state protagoniste giocando una gara perfetta. La rimonta porta le firme di Andres e Csiszar, nella ripresa poi la sontuosa tripletta di Bugjea. A fine gara tutta la soddisfazione del tecnico Giampiero Piovani, ai microfoni di Inter TV: "Le ragazze hanno preso uno schiaffo iniziale e poi hanno risposto alla grande. Non avevo dubbi, perché le prestazioni nelle partite precedenti erano state davvero buone. Da allenatore è bellissimo vedere una partita così e sono davvero felice per le ragazze. Ho chiesto alle ragazze una prestazione importante, di uscire dalla nostra zona di comfort, e ce l’abbiamo fatta. Anzi, hanno fatto qualcosa in più di quello che mi aspettavo. Dopo il gol subito c’è stata una reazione grandissima, e anche in questo caso non avevo dubbi. Abbiamo dato prima di tutto un segnale a noi stesse e poi anche alle altre squadre: questa Inter se la può giocare. Vogliamo essere una squadra fastidiosa, che dà fastidio a tutti.

Piovani prosegue: "Le ragazze le vedo così: vogliamo essere protagoniste. Fare meglio dello scorso anno significherebbe vincere lo Scudetto, ma noi viviamo giornata per giornata, facendo piccoli passi che ci permettono di crescere. Già nelle due partite precedenti avevamo dato un segnale, oggi ne abbiamo dato uno ancora più forte. È la conferma di un percorso di crescita evidente. Ora cercheremo di recuperare al meglio le due o tre giocatrici ancora fuori e di dare spazio a tutte, perché tutte meritano un premio per quello che stanno facendo Sono felice anche per la società, che in settimana ci ha fatto una bellissima sorpresa organizzando un momento di aggregazione con la squadra maschile e l’Under 23. È stato uno scambio di idee importante e forse ci ha aiutato anche oggi. A loro dedichiamo questa splendida vittoria. Le occasioni le abbiamo sempre create. Un mese fa avevamo delle difficoltà a fare gol, ora invece gira meglio perché le ragazze sono in fiducia, hanno grande voglia e si sono ricompattate dopo un periodo difficile, dovuto soprattutto ai tanti infortuni. Stiamo recuperando giocatrici importanti e in settimana possiamo allenarci in 18–20, mentre prima eravamo in 12–13: non è la stessa cosa. I risultati si vedono e questa squadra ha cambiato marcia.

Grande soddisfazione per lo show di Haley Bugeja, autrice di tre gol: "La tripletta di Bugeja è stata la ciliegina sulla torta: tutta la squadra è stata la torta, lei ha completato una prestazione collettiva bellissima. Detto questo, non dobbiamo montarci la testa. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Già domenica ci aspetta una gara tosta contro il Como, una squadra forte di Serie B e prima in classifica. Vogliamo passare il turno. La Coppa Italia sarà un banco di prova importante, ma dovremo affrontarla con la stessa intensità e la stessa voglia viste oggi. Anche se cambieremo alcune interpreti, dovremo sempre dare il massimo. Solo così potremo essere soddisfatti".