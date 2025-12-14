Ił centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski parla così in conferenza stampa dopo la vittoria di oggi in casa del Genoa:

Fino a quando ricoprirai questo ruolo?

"Quando non ci sarà Calhanoglu. Abbiamo un campione in questa posizione. Poi quando il tecnico avrà bisogno di me o di qualcun altro in questa posizione lo farò".

Che effetto fa l’Inter prima in classifica?

"È sempre bello vedere l’Inter in vetta alla classifica, ma sappiamo che mancano tante partite. Ci sarà da soffrire, speriamo di vincerne più possibili per poter chiudere il campionato in vetta”.

Quest’anno sei rigenerato. Cosa è cambiato?

“Fin dall’inizio ho avuto piccoli infortuni, poi alcuni più gravi. Non ho trovato continuità e non sono riuscito a esprimermi al meglio. La stagione scorsa la lasciamo alle spalle, conta quella di oggi. Devo cercare di dare continuità alle prestazioni e lo stesso deve fare la squadra”.