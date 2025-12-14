"Tra defezioni annunciate e un po’ di stanchezza da gestire", Cristian Chivu contro gli avversari di questo pomeriggio, ovvero il Genoa dell'amico De Rossi, dovrebbe scendere in campo con una formazione un po’ diversa dal solito. Il ko di Acerbi costringe l’allenatore nerazzurro a schierare una difesa con Akanji incastonato tra Bisseck e Bastoni. L'altro grande vuoto da colmare contro il Grifone è il posto in cabina di regia lasciato vacante da Calhanoglu, che "spera di tornare per la Supercoppa" e che oggi pomeriggio sarà sostituito da Zielinski: il polacco "ha più chance di giocare da playmarker rispetto a Barella". Il dubbio a centrocampo riguarda l'interno sinistro.

Mkhitaryan reduce dal graduale ritorno post-infortunio è uscito stremato dalla sfida di Champions col Liverpool, ma contenderà comunque la maglia da titolare al più riposato Sucic. Riposerà Federico Dimarco, sostituito da Carlos Augusto, "Luis Henrique invece va verso quella che sarebbe addirittura la quinta gara consecutiva da titolare. Chivu a gara in corso potrebbe alternarlo a Diouf, in attesa di ritrovare a brevissimo Matteo Darmian. Il numero 36 dell'Inter è tornato a correre da solo in campo. Presto sarà in gruppo e molto probabilmente anche sul volo per Riyadh".

"Le quotazioni di Pio Esposito sono in aumento dopo le prove di ieri, ma Thuram e Bonny restano in lizza" si legge sul reparto avanzato, dove rispetto allo scorso anno c'è sempre grande curiosità per le scelte di Chivu, mai scontate.